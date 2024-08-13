العالم اليوم - 25 مليون دولار أرباح مجموعة "E7" في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر 25 مليون دولار أرباح مجموعة "E7" في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، الذي شهد ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 93 بالمئة ليصل إلى 100.2 مليون درهم.

وقالت المجموعة، في بيان، إن صافي الأرباح بعد خصم الضريبة للربع الثاني والنصف الأول بلغ 64.5 مليون درهم (17.5 مليون دولار) و91.1 مليون درهم (24.8 مليون دولار) على التوالي.

وقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7:"تعكس نتائجنا القوية في الربع الثاني قوة نموذج أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو. وبفضل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع، نواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه قطاع الحلول الأمنية سريع النمو والتوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام، وتصدير المزيد من المنتجات المصنوعة في الدولة إلى العالم".

من جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7:" نجحنا خلال الربع الثاني في الفوز بالعديد من العقود الرئيسية طويلة الأجل وتوسيع قاعدة عملائنا، إضافة إلى ترسيخ شراكاتنا طويلة الأجل مع العملاء الحكوميين في الإمارات وعلى الصعيد الدولي. وسنستمر في استكشاف فرص التوسع سواء من خلال تعزيز الإيرادات أو عبر عمليات الاستحواذ لترسيخ مكانتنا".

وحققت المجموعة في الربع الثاني نمواً في الإيرادات بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 174.8مليون درهم، ونموا بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة النصف الأول من العام.

وبلغت الأرصدة النقدية والبنكية للمجموعة في نهاية الفترة 1.28 مليار درهم، ما يساعدها على تنفيذ خطط النمو المستقبلي.