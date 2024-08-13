نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيليجريني: انضمام مبابي لريال مدريد طبيعي.. وعدم فوزي بدوري أبطال أوروبا سبب رحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن إنضمام كيليان مبابي النجم الفرنسي لصفوف ريال مدريد.

وقال مانويل بليجريني فى حوار لـ الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2:" انضمام مبابي لريال مدريد طبيعي لأن النادي معتاد على ضم النجوم وسيكون لاعبا مهما بالنسبة لهم ليحصدوا الألقاب وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا".

وتابع:" ليس من السهل شرح أسباب سيطرة ريال مدريد على دوري الأبطال رغم الصعوبات وعدم اللعب بمهاجم".

وأضاف:" خصوم ريال مدريد يدركون هيبته والنادي يدربه المخضرم أنشيلوتي ورئيس نادي محنك وهو بيريز الذي يتعاقد مع أفضل اللاعبين".

وأردف:" التحكم في غرفة ملابس ريال مدريد كان سهلا جدا بالنسبة لي والتعامل مع نجوم مثل رونالدو وألونسو وبنزيما وراموس وعلاقتي بهم كانت مهمة لإخراج أفضل ما لديهم".

وعن فترة تدريب ريال مدريد، قال:" عدم فوزي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا كان سبب إنهاء تعاقدي مع النادي حيث كانوا ينتظرون هذا اللقب لسنوات طويلة".

واختتم:" الرحيل عن ريال مدريد كان لحظة حزينة لي لأن أي مدرب يحلم بتدريب الملكي وكنت أتمنى الاستمرار لسنوات طويلة".