نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في فيلمة الجديد.. عمرو يوسف بطل شعبي فى "درويش المصرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل النجم عمرو يوسف حاليًا على التحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يكتبه وسام صبري ويخرجه وليد الحلفاوي.

يدور الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويستعرض تحول البطل إلى شخصية شعبية، وهي تجربة جديدة بالنسبة لعمرو يوسف.

وأنضم إلى طاقم العمل مصطفى غريب، ومن المتوقع الكشف باقي أسماء الممثلين قريبًا، في الوقت الحالي.

ويستعرض المخرج وليد الحلفاوي حاليًا مواقع التصوير بناءً على النسخة الأولى من السيناريو، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في بداية شهر سبتمبر المقبل.

فيلم ولاد رزق

ومن ناحية اخري، كان أحدث أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3، بطولةأحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، رزان مغربي، ونيكول سعفان، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم شقو

وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم “شقو”، يشاركه البطوله محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن، تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي،وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.