وفاء مكي: أشيد بسياسة تكريم الفنان على قيد الحياة في المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء مكي فى تصريحات خاصة للفجر الفني عن حرصها الشديد فى حضور الافتتاح الخاص بمهرجان القومى للمسرح المصرى قائلة “ كان من الضروري أن أكون حاضرة، لأنه شرف عظيم تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب في هذه الدورة، أتمنى لها دوام الصحة وطول العمر”

وفاء مكي

و أشادت بالسياسية الخاصة بالمهرجان وهو تكريم الفنان وهو على قيد الحياة حيث علقت “ كما أشيد بتكريم النجوم القديرين مثل أحمد بدير وأحمد آدم وسلوى محمد علي، وأدعو الله أن يمنحهم العمر المديد والصحة، وهذا التكريم يعكس تقديرنا لهؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للفن طوال سنوات عملهم، ومن الرائع أن يتم تكريمهم وهم لا يزالون معنا ليروا ثمرة جهدهم الطويل.”

و أعربت عن الامتنان والسعادة عن مشاركتها فى مسلسل “ حق عرب ” فى السباق الرمضاني الماضي قائلة " أشعر بالامتنان والشرف أنني عملت مع شركة كبيرة وعريقة مثل "المتحدة". هذه التجربة كانت توفيقًا من الله رغم التحديات التي واجهتها. وأود أن أُبدي احترامي الشديد لأحمد العوضي، فقد كان زميلًا رائعًا في العمل، وكذلك وفاء عامر التي أعتز بعلاقتي بها رغم أننا لم نتشارك العمل في هذا المسلسل"

أما بالنسبة لدينا فؤاد، فهي عزيزة على قلبي، ورغم الصعوبات التي واجهتها في العمل معها، إلا أنني أعتبرها تجربة مميزة. وأخيرًا، لا يمكنني إلا أن أذكر الفنان القدير سامح السيد، أحد رموز الزمن الجميل، وأتذكر الصعوبات التي واجهناها أثناء تصوير المسلسل في البرد القارس. كانت تلك الأيام من أصعب التحديات، ولكنها أيضًا كانت من أكثر الأوقات التي تحمل ذكريات لا تُنسى.