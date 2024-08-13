نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصادر: إيران تبدأ تجهيز الصواريخ بطريقة مشابهة لـ "هجوم أبريل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إيران، تجهيز أنظمة الصواريخ والطائرات دون طيار بطريقة مشابهة لما فعلت قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل، حسب ما قاله الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عن مسؤول في بلاده.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إيران اتخذت "خطوات تحضيرية كبيرة في أنظمة الصواريخ والطائرات دون طيار مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل"، وأنه مع ذلك، أكدوا أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعرفان الوقت المحدد للهجوم.

وتابع نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الإيرانيون يشيرون علنا "على الأرض" إلى تصميمهم على تنفيذ هجوم كبير، وتصريحاتهم العامة بأن الهجوم سيتجاوز الهجوم الذي نفذوه في أبريل. والتصريحات العامة الإيرانية لا تعكس أي تراجع.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، قد أكد يوم الأحد، أن الرد على إسرائيل مشروع وسيكون بشكل حاسم.

كما شدّد على "حق إيران الذاتي" في "الدفاع المشروع" عن النفس. وتابع أن الرد "سيكون مكلفا"، لكنه "سيكون لصالح الأمن والاستقرار، وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة".

وتضاعفت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.