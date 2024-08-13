نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر شمال سوريا وتبعد عن عمان بهذه المسافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ساعات الصباح الأولى من اليوم، شهدت منطقة شمال سوريا هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أفاد به مرصد الزلازل الأردني. الهزة الأرضية التي تم تسجيلها على بعد 350 كيلومترًا من العاصمة الأردنية عمان، أدت إلى حالة من الذعر والقلق بين السكان المحليين، نظرًا لقوتها والشعور بها في مناطق واسعة.

التأثيرات الناجمة عن هذه الهزة لم تقتصر على سوريا فقط، بل امتدت لتصل إلى مناطق في لبنان، حيث شعر سكان بيروت والمناطق الشمالية والشرقية من البلاد بالهزة. هذا الانتشار الواسع لشعور السكان بالهزة يعكس قوتها وعمق تأثيرها، ما أثار مخاوف جديدة حول الاستعدادات لمثل هذه الأحداث في المنطقة التي شهدت في السنوات الأخيرة نشاطًا زلزاليًا متزايدًا.

السلطات المحلية في كل من سوريا ولبنان بدأت في تقييم الأضرار المحتملة التي قد تكون نجمت عن الهزة، بينما تعمل فرق الطوارئ على تفقد المناطق المتضررة. وفي الأردن، رغم بعد المسافة، فإن مرصد الزلازل شدد على أهمية توخي الحذر والبقاء على استعداد لأي هزات ارتدادية قد تلي هذه الهزة الرئيسية.