نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عيسى يثير جدلأ جديدًا حول "الملحد" قبل طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المؤلف إبراهيم عيسى إثارة الجدل حول فيلم الملحد من جديد بعد موجة التأجيلات والإنتقادات التي واجهته خلال هذه الفترة.

ونشر إبراهيم عيسى من خلال حسابه عبر تطبيق “x” صورة من سيناريو الفيلم لمشهد ما.

تفاصيل المشهد



يقول يحيى "ما هو عامل نفسه هو واللي معاه مندوبين ربنا، وكلائه في الدنيا"، لترد عليه والدته "انت ابني كنت مؤمن ولا كافر، وإنت روحي كنت ملحد ولا مرتد، اكذب عليهم قولهم إنك تبت وإنك مسلم"، ليرد يحيى متعجبا: "يعني اكذب".

وتابعت والدة يحيى في المشهد حديثها، قائلة: "اكذب ما كلنا بنكذب، اللي بيكذب عشان نفسه واللي بيكذب عشان الناس، واللي بيكذب عشان خايف.." ليرد يحيى "وانا مين فيهم".



وقالت والدة يحيى في المشهد المثير للجدل "اكدب عشان تريح امك وتنجب ابوك من جريمة.. ابوك مؤمن لدرجة أنه ممكن يقتلك"، ليرد والده: "مش عايز حد في البيت ده يكلمه نقاطعه وننبذه ونهجره لغاية ما يرجع لربه ودينه.. اياكي اشوفك بتكلميه".

سبب تأجيل موعد طرح الفيلم

وأوضح السبكي في تصريحات صحفية له عن سبب تأجيل الفيلم موضحًا أن سبب ذلك المونتاج والمكساج وسيتم تأجيله اسبوع واحد فقط.



أحمد السبكي يوضح موقف الأزهر الشريف من فيلم الملحد



وقال المنتج السينمائي أحمد السبكي منتج فيلم الملحد أن الفيلم لا يوجد به أي شئ مخالف للدين الإسلامي، وأن الفيلم مميز وبه أشياء تفيد المواطنين، وأن هناك شخصيات من الأزهر الشريف قامت بمراجعة الفيلم.



قصة فيلم الملحد



بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد



ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.