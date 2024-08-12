نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زد يطلب التعاقد مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي زد من نظيره الأهلي التعاقد مع الدولي الجزائري أحمد قندوسي لاعب النادي الأحمر والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويرغب النادي الأهلي في حسم ملف قندوسي والذي رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر تواجده في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن نادي زد طلب رسميًا التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي سيناقش مع القندوسي هذا الأمر لحسم موقفه من العرض.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.