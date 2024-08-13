خالد متولي: الموسم الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - وصف خالد متولي نجم الزمالك السابق، الموسم الحالي بالأسوأ في تاريخ الكرة المصرية.

قال خالد متولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة عصرًا غير صحيح، ويسبب الإرهاق للاعبين.

وتابع، لا بد من وجود مواعيد محددة لخوض مباريات الدوري، واستبعاد فكرة تأجيل المباريات.

وكشف متولي عن سبب فوز المنتخب المغربي الأولمبي على نظيره المصري بسبب التتخطيط الجيد، مؤكدًا غياب حسام أشرف عن قائمة الفراعنة غير مفهموم رغم إنه من هدافي الدوري.