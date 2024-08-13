نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور متعشم.. شبانة يعلق على غضب جماهير الزمالك بسبب العروض الخليجية لـ زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور الزمالك قام بتدشين هاشتاج "بيع زيزو بوابة الجحيم" عبر منصة إكس، في تعبير عن رفضهم لرحيل اللاعب خلال الصيف الجاري، بعدما تلقى عروضًا من ناديي العربي القطري ونيوم السعودي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إدارة الزمالك أكدت بأنها لن تقوم ببيع زيزو قبل قدومها، كذلك التأثير الفني الإيجابي للاعب على الفريق الأبيض لأنه أكثر لاعب مؤثر على الزمالك، وهناك حالة قلق حول إمكانية عودته في أي وقت من الخليج وانتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي وتكرار ما حدث مع إمام عاشور".

وأضاف: "رحيل زيزو عن الزمالك وفي المستقبل سيكون متاح لأي نادٍ مصري حال عودته من الخليج، وإدارة النادي الأبيض أعلنت أنها تدرس العروض الرسمية لضم اللاعب، وهناك أحاديث عديدة ولم يغلق باب الرحيل من جانب الإدارة، وهو ما جعل هناك حالة غضب ورفض كبير من الجماهير لرحيل اللاعب".

وأكمل: "رأي جمهور الزمالك يؤثر كثيرًا على مجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك، والأمور الخاصة برحيل زيزو تواجه غضبًا جماهيريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور لديه حالة هيسترية من الغضب إزاء تلك الأخبار التي خرجت على لسان المتحدث الرسمي بالنادي، والذي لم يغلق الباب في وجه العروض الخليجية، وهو ما جعل هناك غضب للجماهير".

وتابع: "جمهور الزمالك (متعشم) ببناء فريق جيد على زيزو وعمر جابر ودونجا وباقي اللاعبين من أجل المنافسة على الألقاب، وزيزو من أعمدة الفريق وبالتالي حدثت حالة غضب جماهيري كبير على السوشيال ميديا".

وزاد: "عرض نيوم السعودي وصل لـ 6 مليون دولار، وكانت هناك جلسة في منزل حسين لبيب لمناقشة العروض ومنها عرض العربي القطري لضم اللاعب".

وأشار إلى أن جمهور الزمالك تحمل الظروف الصعبة التي مرت على النادي منذ بداية الموسم منها غلق القيد بالإضافة لرحيل بعض اللاعبين، والجمهور كان يتواجد في الملاعب ويساند ويدعم اللاعبين بجنون.