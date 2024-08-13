نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة أمين عمر.

ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، ويتواجد أحمد الغندور حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور ويعاونه أسامة السيد.

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل استاد الإسماعيلية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري

تُذاع مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.