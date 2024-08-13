العالم اليوم - أكسيوس: بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط مساء الثلاثاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين نقلا عن مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من المقرر أن يسافر إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر وإسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغ بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية، أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف"، وشدد أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" في إيران، وفؤاد شكر القائد البارز في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.

ونتيجة لذلك، يخشى كثيرون من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية.