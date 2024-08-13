نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العرض القطري لضم زيزو.. ويكشف موقف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن كواليس عرض فريق العربي القطري لضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "العرض القطري لضم زيزو كان بمبلغ 3 مليون دولار فقط، وسيحصل الزمالك عليهم كاش".

وتابع: " من جانبهم رفض مسئولو نادي الزمالك، العرض القطري المقدم لزيزو".

وأضاف: "الزمالك يرى أن العرض "الـ 3 مليون دولار" ضعيف جدًا، وتم رفضة وهناك تفاوض على رفع المبلغ فى حال كان هناك تصميم من النادى القطرى على ضم اللاعب".

وأردف: "الزمالك يريد تحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيع اللاعب، كون عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم، ويحق له التفاوض مع أي ناد آخر في يناير القادم".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "هل الأزمة المالية تجبر الزمالك على بيع زيزو؟، أنا وانت على البر لكن المجلس هو اللى ايده في النار".