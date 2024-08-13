الخميس.. مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة "اخينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية، جديدة لها يوم الخميس المقبل، ومن المقرر طرحها قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأعلنت عن موعد طرحها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

مسلسل "سر إلهي"



ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "سر إلهي" من بطولة الفنانة روجينا وآخرين من النجوم، وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل سر إلهي

شارك في بطوله مسلسل سر الهي كوكبه كبيره من نجوم ونجمات الفن على راسهم الفنانه روجينا مراد مكرم نهى عابدين رانا رئيس أحمد مجدي محمود حجازي محمد ثروت دنيا سامي، رشا مهدي، محسن منصور، محمود الحديني، أحمد سلامة وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.