وزير العمل يقوم بجولة مفاجئة في مناطق عمل بالقاهرة..ومركز السلامة والصحة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:30 مساءً - -الوزير يؤكد أهمية الإنضباط في العمل..وتطبيق سياسة "الثواب والعقاب"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ..

-جبران يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل ..وتوفير كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطنين .

-خطة لتفعيل آليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية عن طريق "المركز القومي"..

قام وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بجولة،في مناطق عمل السيدة زينب،والخليفة،والمقطم،وعابدين ،والوايلي،وشرق مدينة نصر، والتي تضم مكاتب عمل،وسلامة وصحة مهنية،وتشغيل ،وتفتيش..كما تَفقّد مركز السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة..وأبدى ملاحظاته على خط سير العمل في تلك المواقع ،وأكد على توجيهاته الجديدة ،بأهمية الإنضباط في العمل ،وتطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" ،كما حث العاملين على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،موضحًا أن جولته المفاجئة هذه لن تكون الأخيرة ،لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بنفسه..

وإستمع الوزير إلى التحديات التي تواجه العاملين بهذه المكاتب،ووعدهم بأن الفترة المُقبلة سوف تشهد تطوير أدوات الوزارة في تقديم الخدمات ،بما يتماشى مع المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل..كما استمع الوزير إلى مطالب بعض المواطنين ،وقام بحلها ،واصدر توجيهات فورية ،بالتيسير عليهم ،وحث الإدارات المختصة بالاسراع في التحول الرقمي بشكل كامل ،للتخفيف على المواطنين ،وضرورة اصدار كافة المستندات المطلوبة بطريقة مميكنة ....كما وجه بتكثيف جهود تطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية ،وتفعيل آلياته ،في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج..وخلال جولته أشار "الوزير" إلى توجيهاته إلى الإدارات المركزية المُختصة ،بالوزارة ،بسرعة تنفيذ خطة التطوير،بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل ،وكذلك في منظومة العمل بشكل عام ،لمواكبة التكنولوجيا الحديثة،في تقديم الخدمات ،وربط كافة خدمات الوزارة ببعضها،لتوفير المعلومات ،والتسهيل على المواطن ،في تَلقيِ الخدمة بشكل سريع ولائق ..