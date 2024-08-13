نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل ألبوم «بالمختصر المفيد» لـ مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان مدحت صالح، بالترويج لأحدث ألبومه الجديد «بالمختصر المفيد»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوستر الألبوم، المقرر طرحه اليوم عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

مدحت صالح يروج لـ ألبوم بالمختصر المفيد

وعلق مدحت: «ألبوم بالمختصر المفيد النهارده الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، ايه أكتر أغنية متحمسين تسمعوها، كذا ميزة، الجمال حتته، أرض أرض، عقبالي، العصفورة، في الجمال شهادات، وإيه تاني، السهرة حلوة، خدها قاعدة، فكك قضيها، بالمختصر المفيد».

أغاني ألبوم مدحت صالح «بالمختصر المفيد»

وجاءت أسماء أغاني ألبوم مدحت صالح «بالمختصر المفيد»، كالتالي: أغنية «كذا ميزة»، من كلمات سلامة علي، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، أغنية «الجمال حتته»، من كلمات محب غبور، وألحان كريم ياقوت، وتوزيع بيشوي جميل، وأغنية «أرض أرض»، من كلمات علاء شعراوي، وألحان محمد وليد، وأغنية «عقبالي»، من كلمات رامي أمين، وأغنية «العصفورة»، من كلمات خالد جاد، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع أسامة كمال، وأغنية «في الجمال شهادات»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

أغنية «وإيه تاني»، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان تامر علي، وتوزيع هيثم راضي، وأغنية «السهرة حلوة»، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية «خدها قاعدة»، من كلمات كيرلوس نشأت وألحان، يوحنا فيكتور، وتوزيع أسامة كمال، وأغنية «فكك قضيها»، من كلمات محمد فتحي، وألحان وليد منير، وتوزيع وليد مصطفى وأسامة كمال، وأغنية «بالمختصر المفيد» من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق.

اختيار اسم ألبوم مدحت صالح الجديد

واستقر أخيرا النجم مدحت صالح على اختيار اسم الألبوم ليكون إسمه "بالمختصر المفيد"، وذلك بعدما كان في حيرة شديدة لإختيار إيفيه مناسب للألبوم المقرر طرحه في الماروثون الغنائي الصيفي، كما طرح البوستر الخاص به ترويجًا لطرحه.

آخر أعمال مدحت صالح

وكان آخر أعمال المطرب مدحت صالح، هي أغنية «شهم ابن شهم»، الذي تعاون من خلالها مع الشاعر خالد تاج الدين، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.