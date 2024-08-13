نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال فوفانا إلى ميلان.. وبديل الصفقة حال فشلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات ملف صفقة انتقال يوسف فوفانا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تطورات انتقال فوفانا إلى ميلان.. وبديل الصفقة حال فشلها

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن ميلان مستمر بالعمل على التعاقد مع فوفانا، ويريد تقريب وجهات النظر مع النادي الفرنسي.

وأضاف:"لكن ميلان لديه خطط بديله، ولن أستغرب في حال وصول لاعب دون عقد مثل رابيو للفريق، فميلان هو الفريق الإيطالي الوحيد القادر على ضم نجم يوفنتوس السابق".

وكان ميلان قد تعاقد مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ضم كل من ألفارو موراتا وإيمرسون رويال وبابلوفيتش.