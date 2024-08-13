الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:11 مساءً - وكالات _ أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 لكنها عدلت توقعاتها لعام 2025 وأرجعت ذلك إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نهاية الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 في الصين حد من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث يتم استهلاك ثلث البنزين العالمي، عوضت تلك الخسارة.

وأضافت أن موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة من المقرر أن يكون الأقوى منذ الجائحة وأن تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+” تؤدي لتقليل المعروض الفعلي.

وقالت الوكالة التي تتخذ باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط “في الوقت الحالي، يكافح المعروض لمواكبة ذروة الطلب الصيفي، مما يؤدي إلى عجز في السوق”.