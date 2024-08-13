مال وأعمال

وزير الاستثمار: شهادات الكربون تضع مصر على خريطة إقليمية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: شهادات الكربون تضع مصر على خريطة إقليمية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:14 مساءً - قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يمس الاقتصاد الأخضر، وهو الاتجاه العالمي الأهم خلال الوقت الراهن، وأصبح الملف الأساسي في كل المباحثات التي نجريها مع الجهات الدولية.

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وأضاف الخطيب: ” هناك طلب كبير على هذا السوق، والتحدي الأساسي الذي يواجهها هو خلق العرض والمنتجات والأدوات المالية القادرة على تنشيط هذه السوق”.

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وأكد وزير الاستثمار خلال كلمته في حفل الإطلاق الرسمي لسوق خفض الانبعاثات الكربونية، أن هذه السوق تضع مصر على خريطة إقليمية جديدة، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة الجديدة لفتح مجال الاستثمار وتعظيم فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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وأوضح الخطيب أن التشريع التنظيمي للسوق سيساهم بصورة كبيرة في عملها بشكل صحيح، كما أن التشريع في كثير من الاحيان يكون المحرك الاساسي لجذب الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الخضراء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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