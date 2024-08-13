نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يُعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة زيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".