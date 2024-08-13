نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة تنعي الداعية مصطفى حسني في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدة الداعية مصطفى حسنى، في بيان لها، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل الحاجة تفيدة عبد الجواد.

وجاب نص البيان كالتالي: “تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.

المنشد مصطفى عاطف يعلن وفاة والدة مصطفى حسني

ونشر المنشد مصطفى عاطف، معلنًا خبر الوفاة عبر خاصية “ستوري” له على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: الحاجة تفيدة محمود محمد عبدالجواد”.

وتابع: “والدة أخي الحبيب الداعية مصطفى حسني اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها في أعلى عليين وأنزل الصبر على أحبابها وأجمعنا بها على حوض حبيبك المصطفى يا رب العالمين، صلاة الجنازة غدًا من مسجد الصديق في شيراتون بعد صلاة الظهر”.