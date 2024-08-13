نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذعر وهلع في اليونان بعد اجتياح حريق غابات شمال العاصمة أثينا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أمرت السلطات اليونانية بإخلاء المناطق الواقعة شمال العاصمة أثينا في محاولة لمكافحة حريق غابات اندلع يوم الأحد واجتاح المنطقة بأكملها.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق انتشر بسرعة في الليل، مما أدى إلى تضرر بعض المنازل. كما عملت فرق الإطفاء طوال الليل لاحتواء النيران، تساعدهم 29 طائرة لرش المياه.

وحذر المسؤولون اليونانيون من أن الحرارة الشديدة وظروف الطقس الخطيرة الأخرى ستستمر حتى الخميس المقبل.

كما اندلع حريق غابات في شمال شرق إسبانيا يوم الأحد، وانتشر بسرعة بسبب الرياح الساخنة.

وعانت كل من إسبانيا واليونان من موجات حر شديدة وطقس جاف هذا الصيف، مما جعل حرائق الغابات بمثل هذه الخطورة.

وقال أحد سكان مدينة فريليسيا اليونانية يدعى فانغيليس إلياس لوكالة "رويترز" إن أصدقاءه اتصلوا به ليخبروه بالأمر الذي لا يمكن تصوره على حد وصفه، فقد اندلع حريق هائل في الغابات الواقعة شمال أثينا فجأة في ضاحيته واقترب من ورشة النحت الخاصة به.

وبعد دقائق، التهم أسوأ حريق تشهده اليونان هذا العام متجر رجل عمر 55 عاما يقيم على قطعة أرض بين مستودعات وحقول وبائع خشب في فريليسيا على بعد عشرة كيلومترات من وسط المدينة.

وقال الرجل: "لقد داهمت النيران أرضي وأحرقتها. ومن هنا، انتقلت إلى المنزل المجاور ثم إلى المنزل المجاور له"، وأضاف معتقدا أن شخصا ما هو المسؤول عن الحريق: "إهمال بسيط، وإهمال آخر، وإشعال حريق متعمد، وما إلى ذلك".

وبحسب السلطات، كانت الحرائق قد أُخمدت إلى حد كبير في الضواحي يوم الثلاثاء. لكن التأثير غير المعتاد على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان المحيطة بالعاصمة كان بمثابة تذكير صارخ بمخاطر تغير المناخ، الذي تسبب بقلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في اليونان