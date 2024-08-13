نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الحاجة تفيدة عبد الجواد.

ونشر المنشد مصطفى عاطف، معلنًا خبر الوفاة عبر خاصية “ستوري” له على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: الحاجة تفيدة محمود محمد عبدالجواد”.

وتابع: “والدة أخي الحبيب الداعية مصطفى حسني اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها في أعلى عليين وأنزل الصبر على أحبابها وأجمعنا بها على حوض حبيبك المصطفى يا رب العالمين، صلاة الجنازة غدًا من مسجد الصديق في شيراتون بعد صلاة الظهر”.