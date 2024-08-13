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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار مواجهات الدوري الممتاز.
قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية في الدوري المصري
ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الحوي في إطار آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة
خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمود صابر - صامويل أومسا
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي