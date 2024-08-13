أخبار مصرية

رئيس الصومال يبدأ زيارة لمصر اليوم يلتقى خلالها الرئيس السيسى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 07:32 مساءً - أعلن السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية سيصل مصر مساء اليوم فى زيارة رسمية يلتقى خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال السفير الصومالي في بيان له، ان زيارة الرئيس الصومالي تأتي في إطار العلاقات المصرية الصومالية الراسخة، وستشهد توقيع اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير الصومالي أهمية هذه الزيارة التاريخية والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية وفي ظل تحديات اقليمية ودولية غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر، مثمنا الدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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