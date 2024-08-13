وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع كافة الاجهزة المعنية بالمطار لاستعراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:33 مساءً - في ضوء توجيهات الحكومة المصرية بضرورة تسهيل إجراءات السفر والوصول للركاب القادمين والمغادرين عبر المطارات المصرية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية أسوة بما يتم في كبري المطارات العالمية، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى اجتماعاً تنسيقيًا موسعاً مع الأجهزة الأمنية والرقابية وكافة الجهات المعنية العاملة بالمطار وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها.

يأتي هذا الاجتماع لاستعراض كافة المعوقات والتحديات التي تؤثر على انسيابية حركة الركاب بالمطارات المصرية، في ضوء ما تم رصده من شكاوى العملاء على مدار شهر كامل منذ تولي الوزير مسئولية قطاع الطيران المدني؛ خاصة فيما يتعلق بالجزء الخدمي وفقًا لما تم ملاحظاته على أرض الواقع خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة في بعض المطارات للوقوف على تجربة الراكب خلال مسار رحلته ومتابعة كافة إجراءاته منذ دخوله المطار وحتي صعوده على متن الطائرة.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد وزير الطيران المدني على أهمية التواصل والتنسيق الدائم مع جميع الأجهزة المعنية العاملة بالمطار لدورهم الرئيسي والفعال في تحقيق التكامل مع سلطات المطارات لتقديم أفضل خدمة للمسافرين، حيث تم إستعراض كافة السلبيات والمشكلات التي يتعرض لها الراكب وكذلك متابعتها بشكل مستمر لوضع آلية واضحة ومنهجيه عمل متكاملة تهدف إلى توحيد الجهود مع جميع الجهات مما يحقق مرونة وسهولة إجراءات الركاب ويقلل من عنصر الوقت والجهد .

كما أكد وزير الطيران المدني على أهمية تدريب العاملين بشكل مستمر على مهارات التواصل وكيفية التعامل بحرفية مع الركاب خاصة المنسقين و المتعاملين في نقاط الالتماس مع الراكب فضلًا عن تقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة اللازمة لهم ؛ هذا إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة المتعاملين بالمنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية بما يحقق رد فعل سريع للخدمات المقدمة للركاب، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تحمل اسم ومكانة الدولة المصرية وتهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

كما استمع وزير الطيران المدني إلى أراء وملاحظات الجهات المعنية حيث تم مناقشة العديد من الإجراءات التي تساهم بشكل فعال في تغيير الفكر مع الحفاظ على اللوائح المعمول بها؛ وكذلك إيجاد خطط عاجلة تسهم في تحسين تجربة سفر الراكب والحد من التكدس والانتظار سواء على كاونترات الحجز أو الجوازات أو عند حصولهم على تأشيرة الدخول من خلال البنوك المتواجدة بالمطارات، وكذلك في مرحلة الكشف عن الحقائب مع تقييم الوضع الأمني؛ حيث تم استعراض خطط ونقاط التأمين الجارية وسُبل تطويرها خلال الفترة القادمة مما سيكون له مردود إيجابى وفعال يسهم في تحسين الصورة العامة للمطارات المصرية.

وفي نهاية الاجتماع، قام وزير الطيران المدني بتقديم الشكر لجميع السادة الحضور على اهتمامهم بتقديم الرؤى الفعالة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات وتقليل عنصر الوقت والجهد لضمان سلاسة الإجراءات وبما يحسن تجربة سفر الركاب في أقرب وقت ممكن؛ مشيدًا بالتعاون التام مع جميع الأجهزة العاملة فى المطار مؤكداً على أنهم الداعم الرئيسى لنجاح منظومة الطيران المدنى فى تقديم خدمة مُرضية تساهم في تكوين صورة إيجابية وحضارية تليق باسم ومكانة جمهورية مصر العربية لدي زائريها من مختلف أنحاء العالم.