الكويت تدين اقتحام وزيرين إسرائيليين ومئات المستوطنين للمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:28 مساءً - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام وزيرين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وفرض قيود على دخول المصلين إليه.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية ،في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية واستمرارا لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.



وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينهي أية حلول للسلام ويزيد العنف الدائر ويفاقم الأزمة.

وجدد البيان مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.