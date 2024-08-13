نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالورود.. هاجر أحمد تخطف الانظار من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هاجر احمد

وظهرت هاجر أحمد مرتدية فستان صيفي مثير منقوش بالورود، مع ميك أب رقيق وناعم على وجهها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سبب تصدر هاجر أحمد التريند

سبق، تصدرت الفنانة هاجر أحمد في الساعات القليلة الماضية، عناوين الأخبار واحتلت ترند السوشيال ميديا، بعد أن تسببت إحدى المغاسل بالقاهرة في تلف حقيبتها من ماركة ديور العالمية، والتي يقدر سعرها بنحو 5000 دولار، أي بما يقارب ربع مليون جنيه.

أحدث أعمال هاجر أحمد

يُعرض حاليا للنجمة هاجر أحمد فيلم "أهل الكهف"، بطولة كل من: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.

قصة فيلم "أهل الكهف"

ودارت أحداثه حول، في الفترة من عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر، يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

اخر اعمال هاجر أحمد

وكان اخر اعمال هاجر أحمد هو مسلسل المعلم الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024 بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل "المعلم"، حول شخصية المعلم حامد، الذي يعمل كتاجر سمك ويتم تجسيده بواسطة الفنان مصطفى شعبان. يسعى المعلم لكسب سمعة مرموقة وتحقيق نجاحه في سوق السمك، حيث يكون ابنًا لأحد أكبر التجار في السوق. خلال مجريات الحلقات، ينخرط المعلم في صراعات مع بعض شخصيات المسلسل بغية الانتقام عن والده