نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" تنشر وثائق سرية تفضح مناورات حكومة نتنياهو للتهرب من الصفقة مع "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت وثائق كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو قامت بمناورات واسعة النطاق خلف الكواليس جعلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار شبه مستحيل.

وتتضمن الوثائق تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وشملت شروطا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

ووصفت "نيويورك تايمز" الشروط الجديدة بأنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى أن الوثائق التي اطلعت عليها توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس.

ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في مايو.

كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يتعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.

وذكرت الصحيفة أنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.

ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، حسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.

ويلقي منتقدو نتنياهو اللوم عليه في الوصول إلى طريق مسدود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد