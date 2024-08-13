الوطنية للإعلام تعقد اجتماعا لمناقشة وبحث العديد من الملفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:30 مساءً - عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا اليوم برئاسة حسين زين ، وبحضور أعضاء المجلس لمناقشة وبحث العديد من الملفات ، حيث استعرض المجلس الجهود والقرارات التى صدرت خلال الفترة السابقة من تنفيذ الترقيات للعاملين بقطاعات الهيئة و تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها وأيضا لصرف مستحقات العاملين سواء الزملاء الحالين أو الزملاء المحالين للمعاش ، من صرف مكافأة نهاية الخدمة و صرف مقابل رصيد الاجازات وأيضا اضافه علاوة ٢٠٢١ للمرتب الاساسي اعتبارا من أغسطس الجاري

حيث وجه المجلس التحية والتقدير لكافة القائمين على هذه الجهود مؤكدين على مواصلة العمل و بذل المزيد من الجهد فى تدبير موارد مالية لتسريع وتيرة الصرف بأكبر قدر ممكن والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة للانتهاء من صرف كافة مستحقات الزملاء ، مع استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة لكافة الإجراءات التى من شأنها سرعه الانتهاء من صرف مستحقاتهم.

كما استعرض المجلس ما عرضه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بضرورة حل مشكله أوامر صرف بعض الأدوية لتخفيف معاناه الزملاء والتأكيد على توفير كافة الأدوية بصيدلية الرعاية الطبية بدلا من إصدار أوامر الشراء من صيدليات خارجية لبعض الأدوية ، حيث أصدر المجلس برئاسة حسين زين توجيهات للعمل على توفير كافه الأدوية بصيدلية الرعاية فى أسرع وقت ممكن وعدم اللجوء لصيدليات خارجية حتى يتمكن جميع الزملاء من صرف كافه انواع الأدوية المخصصة لهم ، والعمل على حل ايه مشكلات تواجه العاملين فى المستشفيات المتعاقد معها.

كما ناقش مجلس الهيئة العديد من الملفات التى من شأنها الارتقاء بالعمل ومواكبة كافة التطورات والمتغيرات والعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة.

وشدد المجلس بأن متابعته مستمرة لكافة الخطوات والإجراءات لحل ايه مشكلات تواجه العاملين وتواصل الجهود لتحسين بيئة العمل