أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل العفيف

رئيس المؤتمر يواسي آل العفيفبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حيدر علي العفيف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / طارق محمد حيدر العفيف، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب السابق، وإخوانه، والى الشيخ/ جمال هلال محمد العفيف، وكافة آل العفيف، وقبائلهم بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

مبتهلاً لله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.