نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ هدى رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هدى رمزي تريند محركات البحث "جوجل"، نظرًا لظهورها الأخير ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، والذي كشفت من خلاله عن أسباب اعتزالها عن التمثيل وعلاقتها بالشيخ الشعراوي، يرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.



بدأت هدى رمزي العمل الفني في منتصف سبعينيات القرن العشرين، حيث كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة نجلاء فتحي وبعد اعتذار الممثلة بوسي عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته وقالت له: "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع في الدور"، فتركت حلم العمل مذيعة واتجهت إلى التمثيل.

أبرز أعمالها الفنية



قدمت هدى رمزي 28 فيلمًا ومسلسلًا منها أفلام: مع سبق الإصرار، المليونيرة الحافية، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة، عصر الذئاب، امرأتان، اغتصاب، الرداء الأبيض، العبقري والحب. وترى هدى رمزي أن فيلم "جري الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز هو العمل الأقرب إلى قلبها لأنها حققت الشهرة منه، أما في التلفزيون فقدمت مسلسلات: الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، بلاغ للنائب العام، الزوجة تعرف أكثر، النساء تعترفن سرًّا، بنت الأيام، السمان والخريف، علي الزئبق، محمد رسول الله الجزء الثالث، مسلسل عمرو بن العاص وغيرها.

اعتزال هدى رمزي

اعتزلت الفنانة هدى رمزى التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف تسعينيات القرن العشرين، إلا أنها بعد عامين من الاعتزال والحجاب ظهرت من دون الحجاب رغم عدم عودتها إلى التمثيل، وردًّا على إسناد اعتزالها إلى الشيخ الشعراوي أكدت هدى رمزي أنها لم تلتقِه قطُّ ولم تتعرف عليه.

زيجات هدى رمزي



تزوجت الفنانة هدى رمزي في بداية مشوارها ممثلًا شابًّا غير مشهور اسمه خالد، وبعد الانفصال تزوجت رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشكلات طويلة، وأنجبت منه ابنها محمد، ثم تزوجت المحامي سمير عيسى، وآخر يدعى محمد عيسى، ثم تزوجت رجل الأعمال مصطفى البليدي بعد قصة حب وكانت شبكته لها من الألماس تقدر بمليون جنيه مع سيارة مرسيدس، لكنه انفصل عنها ليتزوج ميرفت أمين، وكان آخر زواجها لاعب الكرة الأهلاوي شريف عبد المنعم.