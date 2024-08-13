‏أسوشيتد برس: الحوثيون يقتحمون مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء ويصادرون مستندات وأثاثا ومركبات

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أحمد جودة - القاهرة - اقتحم الحوثيون، مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء ويصادرون مستندات وأثاثا ومركبات، وفقا لأسوشيتد برس.

وفي وقت سابق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.