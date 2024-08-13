نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية تستدعي جبريل الرجوب للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية، استدعت أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جريل الرجوب للتحقيق معه.

وسلمت الشرطة الإسرائيلية الرجوب طلب استدعاء لمكتب الارتباط في عوفر خلال عودته من السفر.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات الإسرائيلية احتجزت جواز سفر الرجوب أثناء تواجده على معبر الكرامة، اليوم الثلاثاء.



ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الأن من الرجوب أو حركة فتح على هذه الأنباء.

وكان الرجوب، وهو يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، علق الأسبوع الفائت على اختيار يحيى السنوار خلفا لاسماعيل هنية على رأس حماس، معتبرا أن "السنوار شخصية براغماتية وهو رجل واقعي ومنطقي"، وقال: "هكذا عرفته في الأسر وخارج الأسر".

وأضاف أن (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو يعمل على شطب القضية الفلسطينية ودمج إسرائيل في المنطقة وشيطنة إيران واستعادة هيبة إسرائيل، معتبرا أن أمام العرب والمسلمين فرصة تاريخية للقيام بمبادرة سياسية استراتيجية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة