نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين الزمالك والأهلي.. تفاصيل عودة بن شرقي للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي عمرو جاب الله، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، نجم القلعة البيضاء السابق، وموقف اللاعب من العودة إلى الدوري المصري مرة أخرى، وحقيقية مفاوضات الأهلي.



وقال عمرو جاب الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الزمالك قدم عرض لأشرف بن شرقى مليون و400 الف دولار واللاعب طالب مليون و700 الف".



وتابع: "الفرق هنا في الضرائب، مين هيتحملها النادي أم اللاعب، وهنا نقطة الخلاف الوحيدة في المفاوضات".



وأردف: "هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي، في محاولة لضم أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي".



واختتم: "بن شرقي رغبته الأولى والأخيرة هي العودة للزمالك، اللاعب رافض العروض السعودية، وخلال هذا الأسبوع سيتم حسم الامر".

