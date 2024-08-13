نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع لويس دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع لويس دياز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وارتبط دياز بالرحيل عن صفوف نادي ليفربول بعدما وصله عددًا من العروض المختلفة من قبل أندية أوروبا التي ترى أن التعاقد معه سيكون له فائدة كبرى الفترة القادمة.

حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع دياز

ووفقًا للمعلومات الواردة فإن مانشستر سيتي أنهى اتفاقه مع إدارة ليفربول على التعاقد مع لويس دياز خلال انتقالات الصيف الجارية وقبل وقت قليل من بدء الموسم الجديد.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي سيحصل على خدمات دياز بعقد يمتد لمدة خمس سنوات، في ظل الاستعداد لدفع 70 مليون يورو.

يذكر أن دياز كان قد دخل دائرة اهتمامات برشلونة لتعويض فشل صفقة نيكولاس ويليامز نجم اتلتيك بلباو ولكن السيتي سبقه بالتعاقد معه.

