ضبط متهم بإنشاء وإدارة قناتين للأطفال غير مجازة رقابياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بإنشاء قناتين للأطفال على موقعى "يوتيوب" – وتطبيق "ساوندكلاود"، يبث من خلالهما العديد من الأغانى غير المجازة رقابياً وتحتوى على عبارات خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول – جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين "فلاشة" بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – جهاز "راوتر").

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.