نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 13-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً وجنوباً”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.