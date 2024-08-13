نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كيشو: سأقاضي كل من اتهمني والمسؤولون حكموا علي دون دليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إبراهيم كيشو البطل الأولمبي، أنه لم يتعرض للفتاة بأي شكل من الأشكال وتصادم بها بطريق الخطأ.

وقال محمد إبراهيم كيشو في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "صدمت من ردود افعال الشارع المصري على الأخبار التي تم نشرها بشأني دون التأكد من صحة الواقعة".

واضاف: "كنت انتظر من اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد أن يدعموني بشكل اكبر، حكموا عليا دون معرفة الحقيقة".

وتابع: "سأقاضي كل من اتهمني دون أي دليل، منذ وقوع الأزمة كنت افكر بالكامل في أسرتي فقط لا غير".

وأوضح: "تعرضت لضغط نفسي بعد خسارتي في الأولمبياد ولم املك معد نفسي لذلك قررت معالجة نفسي بالخروج والابتعاد عن أي ضغوط"

واكمل: "اوعد الشعب المصري بتحقيق ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨".

واختتم: "حتى الأن لست مستوعب ما حدث معي وتوديعي للأولمبياد بهذا الشكل وحزين من رد فعل الشارع المصري ضدي".