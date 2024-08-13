هدى رمزي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة هدى رمزي رسالة إلى شيرين عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه نهال طايل، على قناة صدى البلد 2.

رسالة هدى رمزي لـ شيرين عبد الوهاب

وقالت هدي رمزي: أنا أعشق شيرين واعتبرها من الأصوات العظيمة في مصر، كما أنها فنانة عصامية حفرت في الصخر حتى وصلت لمكانتها الحقيقية الحالية.

هدى رمزي تتعاطف مع شيرين عبد الوهاب

وأضافت هدي: الظروف اللي اتحطت فيها شيرين عبدالوهاب، وبتتعامل معاها بتخسرها أسهم كثيرة مع الجمهور، لأن الخوض في الحياة الشخصية يدمر أي فنان وأي إنسان عادي وسط أصدقائه.

هدي رمزي توضح سبب اعتزالها الفن

سبق، نفت الفنانة القديرة هدى رمزي، ما تردد بأن الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان سببًا في اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، قائلة: "أنا معرفش الشيخ الشعراوي وعُمري ما شوفته أو كان بيني وبينه لقاء وأنا مش من متابعيه ومكنش هو السبب في ارتدائي الحجاب ولا أي حد، كلمة السبب صعبة جدًا؛ لأننا نتحدث عن علاقة إنسان بالله، وهذه العلاقة لا تحتاج إلى وسيط، سواء كان شيخًا أو غير ذلك، وتعود لعواطف قلب الإنسان ومدى حُبه لـ لله سبحانه وتعالى".

آخر أعمال هدى رمزي

وكان آخر أعمال هدى رمزي، فيلم "الصديقان" الذي عُرض عام 1993، وجسّدت خلاله شخصية سيدة تدعى مُنى، وتعاونت فيه مع الفنان الراحل سمير صبري، أحمد عبد الوارث، سلوى عثمان، تدور أحداث الفيلم حول رفض أب متزمت أن تتزوج ابنته الجميلة من الطيار الشاب الذي تحبه، وتقدم لخطبتها معتقدًا أن حياة الطيار في خطر دومًا، يجد الطيار السبيل أمامه مسدودًا، لكن الأمر لا يمنع من أن يقوم ببعض الحيل الماكرة من أجل إقناع والد حبيبته بأن يزوجه ابنته.

اعتزال هدى رمزي

اعتزلت الفنانة هدى رمزى التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف تسعينيات القرن العشرين، إلا أنها بعد عامين من الاعتزال والحجاب ظهرت من دون الحجاب رغم عدم عودتها إلى التمثيل، وردًّا على إسناد اعتزالها إلى الشيخ الشعراوي أكدت هدى رمزي أنها لم تلتقِه قطُّ ولم تتعرف عليه.