القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة هدى رمزي على إعادة تقديم جري الوحوش، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه نهال طايل، على قناة صدى البلد 2.

هدى رمزي تعلق على إعادة تقديم جري الوحوش

وقالت هدى: فيلم جري الوحوش جمع بين عباقرة من الفنانين وهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي وحسين الشربيني ونورا، إلى جانب المؤلف محمود أبو زيد والمخرج علي عبدالخالق، وقدمنا وقتها عظمة فنية من المستحيل تكرارها في الزمن الحالي.. سعيدة جدًا بتحويل فيلم جري الوحوش لعمل درامي، خاصة أنه عمل مهم جدًا، وأعتقد أن ريهام عبدالغفور هي الأنسب لتقديم شخصية وفاء التي ظهرت بها في العمل.

آخر أعمال هدى رمزي

وكان آخر أعمال هدى رمزي، فيلم "الصديقان" الذي عُرض عام 1993، وجسّدت خلاله شخصية سيدة تدعى مُنى، وتعاونت فيه مع الفنان الراحل سمير صبري، أحمد عبد الوارث، سلوى عثمان، تدور أحداث الفيلم حول رفض أب متزمت أن تتزوج ابنته الجميلة من الطيار الشاب الذي تحبه، وتقدم لخطبتها معتقدًا أن حياة الطيار في خطر دومًا، يجد الطيار السبيل أمامه مسدودًا، لكن الأمر لا يمنع من أن يقوم ببعض الحيل الماكرة من أجل إقناع والد حبيبته بأن يزوجه ابنته.

مسيرة هدى رمزي الفنية

بدأت هدى رمزي العمل الفني في منتصف سبعينيات القرن العشرين، حيث كان والدها المنتج حسن رمزى يحضر لفيلم "الرداء الأبيض"، للنجمة نجلاء فتحي وبعد اعتذار الممثلة بوسي عن تجسيد دور ابنة البطلة، طلبت نجلاء من المنتج إشراك ابنته، قدمت هدى رمزي 28 فيلمًا ومسلسلًا منها أفلام: مع سبق الإصرار، المليونيرة الحافية، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة، عصر الذئاب، امرأتان، اغتصاب، الرداء الأبيض، العبقري والحب. وترى هدى رمزي أن فيلم "جري الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز هو العمل الأقرب إلى قلبها لأنها حققت الشهرة منه، أما في التلفزيون فقدمت مسلسلات: الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، بلاغ للنائب العام، الزوجة تعرف أكثر، النساء تعترفن سرًّا، بنت الأيام، السمان والخريف، علي الزئبق، محمد رسول الله الجزء الثالث، مسلسل عمرو بن العاص وغيرها.