شاهد.. عمرو وهبة في أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان عمرو وهبة، جمهوره صورًا جديدة له، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام”.



أحدث ظهور لعمرو وهبة

ظهر عمرو وهبة بملابس صيفية خلال عطلته الصيفية، حيث علق على الصور قائلًا: "صحابي اللي أنا قاعد عندهم في الساحل جارهم يبقى كريم عبد العزيز"، وكان يمزح عمرو وهبة مع جمهوره من خلال ذلك المنشور.



آخر أعمال الفنان عمرو وهبة



يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة هو مسلسل "صوت وصورة"،من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، أحمد شاهين، سالي حماد، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل "صوت وصورة”

تدور الأحداث حول رضوى بنت الطبقة الفقيرة التي تحاول العثور على فرصة عمل أفضل لمساعدة زوجها في سداد ديونه، فتلتحق بالعمل لدى طبيب أسنان معروف، سرعان ما يحاول التحرش بها فتُقرر الإبلاغ عنه، لكنه يستغل نفوذه وأمواله لنفي الاتهامات عنه واتهامها بالكذب والتشهير به، حيث تدور الأحداث في إطار مليئ بالدراما والتشويق.