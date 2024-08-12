الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري العام.
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا المختار لمواجهة سموحة كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد بسام
- خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني
- خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم - إبراهيم محمد - احمد القرموطي - صامويل أمادي
- خط الهجوم: مروان عثمان
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - رجب نبيل - محمد سامي - حسين حسني - يوسف بعرور - فيڤور اكيم- نور علاء - چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.