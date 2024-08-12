بايدن وزعماء 4 دول أوروبية لـ إيران: ألغوا الهجوم على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 مساءً - أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا مساء اليوم الاثنين، بشأن التوترات في الشرق الأوسط، دعوا فيه إيران إلى عدم مهاجمة إسرائيل.

وجاء في البيان: "نحن، زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط، وأعربنا عن دعمنا الكامل للجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وأضافوا: "يجب على جميع الأطراف أن تتقدم وتتحمل مسؤولياتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى توصيل وتوزيع غير محدود للمساعدات".

كما أوضحوا "أننا نقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها. وندعو إيران إلى إلغاء تهديداتها المتكررة بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل. وناقشنا العواقب الوخيمة على الأمن الإقليمي إذا تم تنفيذ مثل هذا الهجوم".