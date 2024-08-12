الرياضة

جيسوس: أثق في لاعبي الهلال ومواجهة الأهلي ستكون مميزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه يثق في لاعبي الزعيم موضحًا أن الجميع جاهز لمواجهة الأهلي في كأس السوبر السعودي.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي غدًا الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري.

جيسوس: جاهزون لمواجهة الأهلي

قال جيسوس في المؤتمر الصحفي لكأس السوبر السعودي: "جاهزون لمباراة الغد، والهلال لا يعتمد على لاعب واحد بل على أكثر من 11 لاعبًا جميعهم محل ثقة".

وتابع: "الهلال فاز بجميع بطولات الموسم الماضي والآن يدفع ضريبة النجاح المتكرر، إذ سيخوض التحدي الأكبر وهو الحفاظ على ما تحقق الموسم الماضي".

واستكمل: "نستطيع التعامل مع جميع الأجواء، والطقس في منطقة عسير سيساعد الفريقين لتقديم مباراة مميزة ومحفزة".

واختتم: "المدرب يقدم الحضور الذهني والتركيز للاعب، وهذا متطلب رئيسي سواء في هذه المباراة أو غيرها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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