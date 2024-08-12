نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة الونش وأوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض يوسف أوباما ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

أوباما والونش يخوضان تدريبات تأهيلية

أدى الثنائي تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.