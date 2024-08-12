نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي السابق: هناك مدربين تخاف من اللاعبين أصحاب المشاكل.. وأنا صاحب قرار الرحيل عن الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد شكرى نجم النادي الأهلى السابق أنه تعرض للظلم، من قبل هاني رمزي مدرب المنتخب الاولمبى عام 2012 عقب عدم اختياره بقائمة الفراعنة للمشاركة فى اولمبياد لندن رغم أنه الأحق.



وقال أحمد شكرى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " هناك بعض المدربين يقومون بظلم اللاعبين فى الاندية ومشاركتهم فى المباريات وسبب ذلك عدم الحديث معهم وافتعال المشاكل خلال التدريبات والبعض الآخر الذى يتطاول عليهم يقومون بوضعه فى التشكيل الاساسى خوفا منه ".



وشدد: " أنا فضلت الرحيل عن الأهلى بسبب عدم المشاركة اساسيًا وانتقلت لفريق سموحة فى ذلك التوقيت حيث كان يشارك الفريق السكندرى ببطولة دورى ابطال إفريقيا ".



واختتم: " لاعبي الأهلي كانوا دائما مساندين لنا منذ تصعيدنا للفريق الأول، وكانوا يقوموا بمنحنا الهدايا تحفيزا لنا للمشاركة في المباريات وحصد البطولات ".