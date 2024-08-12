نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط مطحن تصرف في ٢٠١٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والخاص بنتائج الحملات التي تم تنظيمها علي مدار الأسبوع الماضي علي المطاحن للتأكد من الأرصدة والأوزان ومدي الالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الصدد.

وتابع المحافظ الجهود والتي اسفرت عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مدينة الحوامدية بضبط مطحن بالمدينة قام بالتصرف في كمية قدرها ٢٠١٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه ٥٠ كجم استخراج ٨٧.٥% والتي تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليون جنية وذلك بعد اجراء جرد فعلي للدقيق الموجود بالمطحن والمعبأ والجرد الدفتري ومطابقة الدقيق الفعلي والدفتري وعليه تم تحرير مخالفة تصرف في الكمية والتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطحن طبقًا للتوجيه الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية اليومية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع كافه المخالفات والتلاعب بالسلع التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.