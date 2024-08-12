شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال أيام

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، التحضيرات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد خلال أيام قليلة، والذي يحمل الكثير من المفاجآت، والتي ستعلن من خلاله عودتها القوية إلى الساحة الفنية.

ألبوم شيرين عبد الوهاب

ونشرت شيرين، أمس، برومو ترويجي لألبومها الجديد على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عبارة "قريبا".

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل والانفصال عن شركة روتانا، حيث كشفت الفنانة عن دفعها مبلغا كبيرا قدره 8 ملايين جنيه كشرط جزائي لفسخ عقدها مع الشركة.

وأكدت شيرين على توقيعها عقدا جديدا مع شركة إنتاج أجنبية، مما يفتح أمامها آفاقا أوسع للترويج لأعمالها الفنية على المستوى الدولي، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفنانة، حيث ستتمكن من الحصول على حرية أكبر في اختيار أعمالها وتقديمها للجمهور.

على صعيد آخر، خبر عودة شيرين عبد الوهاب بألبوم جديد أثار حماسًا كبيرًا لدى جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصبر سماع صوتها المميز، وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع خبر عودتها من جديد بألبوم، حيث عبر المعجبون عن سعادتهم وترقبهم للألبوم الجديد.

عودة شيرين عبد الوهاب للسوشيال ميديا

شهدت الساحة الفنية عودة قوية لشيرين عبد الوهاب، حيث نجحت في استعادة التواصل المباشر مع جمهورها الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعد انقطاع طويل، عادت شيرين لتأسر قلوب محبيها من جديد.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها شيرين في هذا السياق، هو تدشين قناتها الرسمية على تطبيق واتساب، وتدشين قناتها الرسمية على موقع "إكس -X" وتوثيقها في أقل من 48 ساعة، هذه الخطوة تأتي في إطار سعي شيرين للوصول إلى جمهورها بشكل أكثر مباشرة وتفاعلًا إلى جانب ذلك، نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق تيك توك، مما زاد من حضورها الرقمي وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم النجوم في الوطن العربي.

تعكس هذه التحركات جميعها عودة شيرين عبد الوهاب بقوة إلى الساحة الفنية، حيث تستعد لطرح ألبوم جديد يضم باقة من الأغاني المميزة، ومن المتوقع أن يحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا ويحقق أرقامًا قياسية في مشوارها الفني.

يأتي هذا النجاح الجديد لشيرين بعد إعلانها عن فسخ التعاقد مع شركة روتانا، حيث أكدت في بيان رسمي قيامها بسداد الشرط الجزائي كاملًا. هذا القرار الجريء يعكس حرص شيرين على إدارة مسيرتها الفنية بشكل مستقل واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها الفنية والفنية.