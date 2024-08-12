وزير الثقافة يلتقي فتيات المحافظات الحدودية المشاركات في ملتقى "أهل مصر" بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع فتيات المحافظات الحدودية المشاركات في الملتقى السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، وذلك خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة.

يُنظم هذا الملتقى ضمن فعاليات مشروع "أهل مصر" الذي تشرف عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 14 أغسطس الحالي.

إشادة بالتجربة الثقافية

أعرب وزير الثقافة عن سعادته بلقاء المشاركات في الملتقى، مشيدًا بتجربة المشروع وأهميتها في تحقيق الدمج الثقافي بين أبناء المحافظات الحدودية، مما يحقق أهداف الملتقى في تعزيز التواصل الثقافي.

ناقش الوزير مع المشاركات الفعاليات المختلفة للملتقى، بما في ذلك الورش والجولات واللقاءات المتنوعة، وتمنى أن تستمر هذه الملتقيات الثقافية والفعاليات المكثفة للمناطق الأكثر احتياجًا للمنتج الثقافي والفني.

تم إهداء الوزير وشاح الملتقى والتقاط الصور التذكارية مع المشاركات، بحضور العديد من الشخصيات الهامة مثل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ود. دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

عروض فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية

شهد وزير الثقافة عروضًا فنية لفرق أسوان، والحرية، والمنيا للفنون الشعبية، وذلك من خلال ديفيليه فني راقص بالمنطقة الترفيهية، بحضور إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات.

اختتمت الفعاليات بالتوجه إلى المسرح الروماني بالمدينة التراثية لمشاهدة عرض "الليلة الكبيرة"، حيث تفاعلت فتيات الملتقى مع العرض بالغناء.

تنظيم فعاليات الملتقى

تنظم هيئة قصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية فعاليات الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر.

يستضيف الملتقى 120 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، منها شمال وجنوب سيناء، وأسوان، والبحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، والوادي الجديد، ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الفتيات من محافظة القاهرة.

عروض فنية في الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية

كجزء من برنامج مهرجان العلمين، الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية عروضًا فنية متنوعة. شاركت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد التوني بعروض استعراضية صعيدية منها "السحجة، سامر التحطيب، منياوى يابوي، والتنورة".

كما تم عرض فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة نصر الدين محمد، مقدمة استعراضات مثل "الإسكندرانية، بنات بحري، الصيادين، تحيا مصر".

أداء مميز لفرقة أسوان للفنون الشعبية

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، وتدريب مدحت محرم، حيث قدموا رقصات الفلكلور النوبي مثل "النجرشاد، الفرح". كما أدت الفرقة عرضًا فنيًا أمام مركز الحرف التقليدية، وتفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

الإشراف على العروض الفنية

تُشرف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، على العروض الفنية التي تُنفذها الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، كجزء من العروض الفنية المتنوعة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال المهرجان.